Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 50 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 12 месяцев - без потери процентов Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 16:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.