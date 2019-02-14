Вход

В кругу семьи

БСТ-Банк,

БСТ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
901
Ставка
6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 270 дней
от 20 000 ₽ 5,5 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В кругу семьи» в 2 городах России
3 906
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
Адрес
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 6
Банкоматы 9
посмотреть на карте
Телефоны
(3843) 77-88-88

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
В кругу семьи для пенсионеров 6 5 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 5 500 ₽ Посмотреть
Семейный бюджет для пенсионеров 2015 4,83 10 000 ₽ Посмотреть
Семейный бюджет 2015 4,83 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще