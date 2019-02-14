Накопительный Рост
Ростфинанс,
Ростфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 004 ₽
Ставка
4,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 10 000 ₽
|3,3
|3,8
|4,3
|4,8
|4,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный Рост» в 5 городах России
5 961
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|Инвестиционный Рост
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|Всегда в Росте
|6,54
|300 000 ₽
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|Пенсия Растет
|3,87
|3 000 ₽
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|Международный
|0,75
|200 $
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