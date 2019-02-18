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Казначей онлайн

Прио-Внешторгбанк,

Прио-Внешторгбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
61
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 1 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается только в «Приобанк Онлайн» со счета карт Прио-Внешторгбанка
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

100 000 рублей в течение одного дня (в пределах суммы остатка на Прио-Карт)

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

начисленные за каждые 90 дней проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Казначей онлайн» в 10 городах России
6 251
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ОГРН
1026200000111
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 13
Банкоматы 22
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Телефоны
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба

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