Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно от 10 рублей;

не более 100 000 рублей в течение одного операционного дня;

возможны зачисления из ПФР и органов соцзащиты Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке вклада "до востребования" с даты последней капитализации Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада онлайн +0,25 п.п. Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 17:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.