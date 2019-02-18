Пенсионный плюс
Прио-Внешторгбанк,
Прио-Внешторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
108 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|540 дней
|730 дней
|от 1 000 ₽
|6,75
|7
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
каждые 90 дней, а также 365 день
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 рублей; в течение первых 270 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 90 дней - 2% годовых;
- от 91 до 180 дней - 3% годовых;
- от 181 до 270 дней - 3,5% годовых;
- от 271 до 364 дней - 4% годовых;
- с 365 дня - по ставке вклада «До востребования» с даты последней капитализации
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 10 городах России
6 125
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
- 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- ОГРН
- 1026200000111
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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