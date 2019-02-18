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Пенсионный плюс

Прио-Внешторгбанк,

Прио-Внешторгбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
108
Ставка
7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней 540 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 6,75 7 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
каждые 90 дней, а также 365 день
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 рублей; в течение первых 270 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 90 дней - 2% годовых;
  • от 91 до 180 дней - 3% годовых;
  • от 181 до 270 дней - 3,5% годовых;
  • от 271 до 364 дней - 4% годовых;
  • с 365 дня - по ставке вклада «До востребования» с даты последней капитализации
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 10 городах России
6 125
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ОГРН
1026200000111
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 13
Банкоматы 22
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Телефоны
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба

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