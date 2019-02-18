Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально каждые 90 дней, а также 365 день Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 рублей; в течение первых 270 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 2% годовых;

от 91 до 180 дней - 3% годовых;

от 181 до 270 дней - 3,5% годовых;

от 271 до 364 дней - 4% годовых;

с 365 дня - по ставке вклада «До востребования» с даты последней капитализации Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.