Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 1%;

от 31 до 180 дней - 1,5%;

от 181 дня - 3% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 09:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.