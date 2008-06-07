Целевой кредит под залог имеющейся квартиры
Сибсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,7 п.п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
для осуществления первого платежа по графику дается рассрочка 1 мес.
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора от суммыпросроченного платежа
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- возраст заемщика от 18 лет;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку