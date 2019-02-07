Справка Banki.ru

Банк был основан в июле 1992 года в Иванове под наименованием «Ивановские ситцы», занимался преимущественно обслуживанием местных предприятий. В декабре 1997 года был переименован в Ивановский Областной Банк.

В 2004 году вошел в состав банковской группы «Лайф»*, ядром которой являлся московский Пробизнесбанк. С декабря 2004 года — участник системы страхования вкладов. С 2008 года началось преобразование бизнес-модели банка из универсальной в монопродуктовую (в составе группы «Лайф»). В качестве основного направления деятельности банк выбрал кредитование сотрудников предприятий бюджетной сферы и пенсионеров. В августе 2009 года финучреждение было в очередной раз переименовано — в «Национальный Банк Сбережений». В январе 2015 года акционеры финансовой группы «Лайф» приняли стратегическое решение об объединении бизнеса самарского банка «Солидарность» и ивановского Национального Банка Сбережений на базе «Солидарности». Однако 12 августа 2015 года у ОАО «АКБ «Пробизнесбанка» была отозвана лицензия (см. Книгу памяти), в результате чего объединение банков не было реализовано.

В апреле 2016 года в газете «Коммерсантъ» было опубликовано сообщение о проведении торгов имуществом ОАО «АКБ «Пробизнесбанк», в том числе 100% акций ЗАО «Национальный Банк Сбережений». По данным отчетности РСБУ, начальная продажа акций составляла 306,7 млн рублей. Первые торги состоялись 22 июня 2016 года. Дата окончания торгов — 31 октября 2016 года. Победителем стало АО «Региондевелопмент».

В сентябре 2012 года и октябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в том числе один раз был оштрафован. Кроме того, за нарушение обозначенной статьи был в июне 2016 года привлечен руководитель кредитного подразделения. Топ-менеджеру было вынесено предупреждение.

В настоящее время 70,68% акций кредитной организации контролирует АО «Региондевелопмент», а ключевыми конечными бенефициарами банка выступают Артем Зуев (60,08%), Андрей Козлов (10,6%), а также член Совета директоров Андрей Демьяненко и Сергей Капустин (оба по 10,57%).

Банк осуществляет свою деятельность через головной офис в Иванове и операционный офис в Москве. Собственная сеть банкоматов и терминалов не развита. Списочная численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 57 сотрудников (годом ранее — 59 сотрудников).

Корпоративным клиентам банк предлагает лишь расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и банковские гарантии, а обслуживание физических лиц развивает по нескольким основным направлениям: кредиты наличными, кредиты пенсионерам, ипотека, привлечение вкладов и осуществление денежных переводов с открытием и без открытия счета.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 5,5% (или 42,6 млн рублей), составив 818,7 млн рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 32,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 16,9% до 32,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 132 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 40,7% до 31,8%, при этом их номинальный объем сократился на 55,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 312,7 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 6,3% (или 20,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 38,2% и 61,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 63 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 53,07% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 82,8% и 17,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 46,5% до 44,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 25,8% до 37,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 110 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,9% до 3,3%, при этом их номинальный объем сократился на 65,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 7,7% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 3,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 8,1% до 7%, при этом их номинальный объем сократился на 5,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 367,6 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 6,8 млн рублей (или 1,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 68%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 56,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5% до 6,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 514 млн рублей (139,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 310 млн рублей, из которых 270 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 2,3 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 12,9 млн рублей.

Совет директоров: Илья Гриднев (председатель), Ирина Маховых, Андрей Фантин, Мария Алпатова, Андрей Демьяненко.

Правление: Александр Суворов (председатель), Андрей Фантин, Сергей Быков, Эльмира Хисматуллина, Любовь Данилюк (главный бухгалтер).

* Финансовая группа «Лайф» — банковский холдинг, созданный на основе московского «Пробизнесбанка» (лицензия отозвана 12 августа 2015 года). Ранее в состав группы входили семь банков: Пробизнесбанк (Москва), «Пойдем!» (Москва), ВУЗ-Банк (Екатеринбург), Экспресс-Волга (Саратов), Национальный Банк Сбережений (Иваново), Газэнергобанк (Калуга), «Солидарность» (Самара), а также факторинговая компания «Лайф», ЛК «Пролизинг», «Пробизнес-Девелопмент» и ряд смежных бизнес-структур.

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