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Страховая компания Британский Страховой Дом

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
510 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
80 965
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 475 740
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
136 516
за 2017
Предложения страховой компании Британский Страховой Дом
Каско
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Ипотечное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование транспорта
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Коллективное страхование от несчастных случаев
Информация о компании

Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» зарегистрировано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 04 сентября 2002 года. Компания имеет Лицензии на право осуществление страховой деятельности СИ № 3799 от 16.05.2016 г. добровольное имущественное страхование и СЛ № 3799 от 16.05.2016 добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3799.

Справка banki.ru о компании

ООО «Британский Страховой Дом» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года общество заняло 78-е место по сборам на российском страховом рынке. Имеет лицензию на осуществление 16 видов страховой деятельности.

В состав «БСД» входят региональные представительства в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Головной офис находится в Москве.

ООО «БСД» – страховая компания, действующая в Российской Федерации с 2002 года. В настоящее время «БСД» является универсальной организацией, специализирующейся на предоставлении услуг по страхованию имущества и ответственности, страхованию опасных промышленных объектов, добровольному медицинскому страхованию и страхованию предпринимательских рисков. «БСД» является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

Одно из приоритетных направлений деятельности компании – оказание страховых услуг для предприятий строительной отрасли. «БСД» осуществляет комплексное страхование строительных рисков и страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Среди страховых продуктов компании значится и такое редкое для российского рынка направление, как программа страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам, договорам о реализации туристского продукта. Помимо этого компания осуществляет страхование иностранных студентов.

Участниками общества являются: ООО «Межотраслевая финансовая корпорация «Технология-21» (54,25%), ООО «Объединенная финансовая группа «Омега» (39,22%), ООО «Евробизнес-Финансы» (4,58%). Конечным бенефициаром общества является Петр Науменко.

Уставный капитал – 510 млн рублей (по состоянию на25 января 2019 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Британский Страховой Дом» на уровне ruB- и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 25 января 2018 года). По рейтингу подтвержден и отозван стабильный прогноз.

АКРА впервые присвоило ООО «Британский Страховой Дом» кредитный рейтинг В+(RU) со стабильным прогнозом (дата события – 25 мая 2018 года).

Руководство: Петр Науменко (генеральный директор).

Клиенты: СП ГУП «Инпредсервис», АО «РТКомм.РУ», ООО «Корус Консалтинг СНГ», ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», ФГУП «Санкт-Петербургское ПРОП» Минтруда России, ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект», АО «ОКБ «Электроавтоматика», АО «МосводоканалНИИпроект», ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» и др.

 

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Британский Страховой Дом»
лицензия ЦБРФ СИ № 3799 от 24.04.2017
Руководитель
Петр Алексеевич Науменко (генеральный директор)
по информации на 20 марта 2019 г.
ОГРН
1027734002383
Адрес
129626, г. Москва, переулок Графский, д. 12А, стр. 2, ком. 201
Телефоны
+7 (495) 755-53-35
8 (800) 350-16-27
Официальный сайт
http://bihouse.ru/
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 3799 от 24.04.2017 Действует
ЦБРФ СЛ № 3799 от 24.04.2017 Действует
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