Страховая компания Британский Страховой Дом

Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» зарегистрировано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 04 сентября 2002 года. Компания имеет Лицензии на право осуществление страховой деятельности СИ № 3799 от 16.05.2016 г. добровольное имущественное страхование и СЛ № 3799 от 16.05.2016 добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3799.
ООО «Британский Страховой Дом» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года общество заняло 78-е место по сборам на российском страховом рынке. Имеет лицензию на осуществление 16 видов страховой деятельности.
В состав «БСД» входят региональные представительства в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Головной офис находится в Москве.
ООО «БСД» – страховая компания, действующая в Российской Федерации с 2002 года. В настоящее время «БСД» является универсальной организацией, специализирующейся на предоставлении услуг по страхованию имущества и ответственности, страхованию опасных промышленных объектов, добровольному медицинскому страхованию и страхованию предпринимательских рисков. «БСД» является членом Всероссийского Союза Страховщиков.
Одно из приоритетных направлений деятельности компании – оказание страховых услуг для предприятий строительной отрасли. «БСД» осуществляет комплексное страхование строительных рисков и страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Среди страховых продуктов компании значится и такое редкое для российского рынка направление, как программа страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам, договорам о реализации туристского продукта. Помимо этого компания осуществляет страхование иностранных студентов.
Участниками общества являются: ООО «Межотраслевая финансовая корпорация «Технология-21» (54,25%), ООО «Объединенная финансовая группа «Омега» (39,22%), ООО «Евробизнес-Финансы» (4,58%). Конечным бенефициаром общества является Петр Науменко.
Уставный капитал – 510 млн рублей (по состоянию на25 января 2019 года).
Рейтинги компании
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Британский Страховой Дом» на уровне ruB- и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 25 января 2018 года). По рейтингу подтвержден и отозван стабильный прогноз.
АКРА впервые присвоило ООО «Британский Страховой Дом» кредитный рейтинг В+(RU) со стабильным прогнозом (дата события – 25 мая 2018 года).
Руководство: Петр Науменко (генеральный директор).
Клиенты: СП ГУП «Инпредсервис», АО «РТКомм.РУ», ООО «Корус Консалтинг СНГ», ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», ФГУП «Санкт-Петербургское ПРОП» Минтруда России, ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект», АО «ОКБ «Электроавтоматика», АО «МосводоканалНИИпроект», ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СИ № 3799 от 24.04.2017
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 3799 от 24.04.2017
|Действует
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