Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Unembossed

Mastercard Standard Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 600 ₽ (50 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 100 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных - 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц (при подключении услуги первые два месяца бесплатно);

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;

неустойка за технический овердрафт - 109,5% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 0,75% от суммы операции Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 200 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 до 75 лет Подтверждение дохода не требуется банк рекомендует предъявить справку о заработной плате (доходах) за последние 3 месяца Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возраст заемщика - от 18 лет;

невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и кассах банка Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств банкоматах / кассах банка Особые ограничения на сайте банка отсутствует информация о процентной ставке и максимальном значении кредитного лимита Дата актуализации 08.02.2019 14:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.