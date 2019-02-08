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Кредитка
MasterCard Standard «ПТБ-КОПИЛКА» — Промтрансбанк
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Unembossed
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
(50 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
2%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных - 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц (при подключении услуги первые два месяца бесплатно);
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;
- неустойка за технический овердрафт - 109,5% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 0,75% от суммы операции
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 75 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
банк рекомендует предъявить справку о заработной плате (доходах) за последние 3 месяца
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и кассах банка
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств банкоматах / кассах банка
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о процентной ставке и максимальном значении кредитного лимита
Дата актуализации
08.02.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитка» в 17 городах России
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
- 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99