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Кредитка

MasterCard Standard «ПТБ-КОПИЛКА» — Промтрансбанк
Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Unembossed
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽

(50 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

2%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных - 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц (при подключении услуги первые два месяца бесплатно);
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;
  • неустойка за технический овердрафт - 109,5% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 0,75% от суммы операции
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется

банк рекомендует предъявить справку о заработной плате (доходах) за последние 3 месяца

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и кассах банка
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств банкоматах / кассах банка
Особые ограничения
  • на сайте банка отсутствует информация о процентной ставке и максимальном значении кредитного лимита
Дата актуализации
08.02.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитка» в 17 городах России
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 7
Банкоматы 7
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Телефоны
(347) 299-99-99