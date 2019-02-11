Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 10% в категориях "Развлечения", "Красота";

5% в категориях "АЗС", "Сувениры и подарки", "Кафе и рестораны", "Магазины косметики";

1% - в категориях "Супермаркеты" и "Продукты питания", "Магазины с продажей спиртных напитков";

0,5% на прочие категории

сумма выплат не ограничена от 0,5 до 10% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете проценты не начисляются при сумме остатка до 10 000 руб. 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 0 $ Выпуск и годовое обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;

0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств Лимиты по операциям на получение наличных денежных средств: 300 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;

0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;

0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;

0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;

0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств Лимиты по операциям на получение наличных денежных средств: в день - 10 000 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;

0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;

0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;

0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;

0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств Лимиты по операциям на получение наличных денежных средств: в день - 10 000 евро Дополнительная информация комиссия за СМС-информирование в течение первого месяца не взимается, в дальнейшем комиссия составляет 79 руб. / 3 долл./ 2,5 евро в месяц Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Размер кредитного лимита от 300 до 10 000 $ Срок кредита до 36 месяцев Размер кредитного лимита от 300 до 10 000 € Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 12% до 26% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 12% до 26% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 12% до 26% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 75 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме до 300 000 руб. - без обеспечения, от 300 001 руб. - поручительство супруга(и) (при наличии) и/или поручительство физических лиц и/или залог имущества Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

начисление процентов на остаток собственных средств (для карт в рублях) Минусы высокая комиссия за СМС-информирование;

крупная комиссия за снятие кредитных средств;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты Особые ограничения на сайте банка отсутствует информация о санкциях за просрочку платежа ;

закрытая система установления процентной ставки в пределах широкого диапазона Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 11.02.2019 15:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.