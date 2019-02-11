Норвик Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Mastercard World — Норвик Банк
Основные характеристики
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 10 000 $
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 $
- cash back до 10%
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 10 000 €
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 0,5 до 10%
- 10% в категориях "Развлечения", "Красота";
- 5% в категориях "АЗС", "Сувениры и подарки", "Кафе и рестораны", "Магазины косметики";
- 1% - в категориях "Супермаркеты" и "Продукты питания", "Магазины с продажей спиртных напитков";
- 0,5% на прочие категории
- сумма выплат не ограничена
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
проценты не начисляются при сумме остатка до 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
0 $
Выпуск и годовое обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
- 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
- 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
- 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
- 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
на получение наличных денежных средств: 300 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;
- 0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;
- 0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;
- 0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2,9% +10 долл. - до 100 долл., свыше - 3,9% + 10 долл.. - за счет кредита;
- 0% - до 100 долл., свыше - 1% - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
на получение наличных денежных средств: в день - 10 000 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;
- 0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;
- 0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;
- 0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2,9% +8 евро. - до 100 евро, свыше - 3,9% + 8 евро - за счет кредита;
- 0% - до 100 евро., свыше - 1% - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
на получение наличных денежных средств: в день - 10 000 евро
Дополнительная информация
- комиссия за СМС-информирование в течение первого месяца не взимается, в дальнейшем комиссия составляет 79 руб. / 3 долл./ 2,5 евро в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Размер кредитного лимита
от 300 до 10 000 $
Срок кредита
до 36 месяцев
Размер кредитного лимита
от 300 до 10 000 €
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 26%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 26%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 75 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
до 300 000 руб. - без обеспечения, от 300 001 руб. - поручительство супруга(и) (при наличии) и/или поручительство физических лиц и/или залог имущества
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- начисление процентов на остаток собственных средств (для карт в рублях)
Минусы
- высокая комиссия за СМС-информирование;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о санкциях за просрочку платежа ;
- закрытая система установления процентной ставки в пределах широкого диапазона
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
11.02.2019 15:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 16 городах России
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 100-17-77 — единая справочная служба