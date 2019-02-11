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Норвик Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard World — Норвик Банк
Основные характеристики
  • ставка от 12% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 0,5 до 10%
  • 10% в категориях "Развлечения", "Красота";
  • 5% в категориях "АЗС", "Сувениры и подарки", "Кафе и рестораны", "Магазины косметики";
  • 1% - в категориях "Супермаркеты" и "Продукты питания", "Магазины с продажей спиртных напитков";
  • 0,5% на прочие категории
  • сумма выплат не ограничена
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
проценты не начисляются при сумме остатка до 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
  • 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
  • 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
  • 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2,9% +390 руб. - до 10 тыс. руб., свыше - 3,9% + 390 руб. - за счет кредита;
  • 0% - до 10 тыс. руб., свыше - 1% - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
на получение наличных денежных средств: 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • комиссия за СМС-информирование в течение первого месяца не взимается, в дальнейшем комиссия составляет 79 руб. / 3 долл./ 2,5 евро в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

до 300 000 руб. - без обеспечения, от 300 001 руб. - поручительство супруга(и) (при наличии) и/или поручительство физических лиц и/или залог имущества

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • начисление процентов на остаток собственных средств (для карт в рублях)
Минусы
  • высокая комиссия за СМС-информирование;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты
Особые ограничения
  • на сайте банка отсутствует информация о санкциях за просрочку платежа ;
  • закрытая система установления процентной ставки в пределах широкого диапазона
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
11.02.2019 15:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 16 городах России
58
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба