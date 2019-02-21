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Банк Зенит, кредитная карта Все кредитные карты банка

Карта привилегий World Elite

MasterCard World Black Edition — Зенит
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 29 988 ₽
  • cash back до 5%
  • MasterCard World Black Edition — Зенит
  • Visa Infinite — Зенит
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Infinite
  • Mastercard World Elite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от покупок на сумму 75 000 руб. (1 100 долл./евро) и более в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны»;
  • 1% от остальных покупок на сумму 75 000 руб. (1 100 долл./евро) и более;
  • макс.5 000 руб. (75 долл./евро) в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 29 988 ₽
  • плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 75 000 руб. и более в течение месяца, в иных случаях - 2 499 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

4% (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

4% (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 500 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 500 руб. (0% за счет собственных средств)

Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб., 1 долл./евро в месяц, начиная с третьего месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • не требуется

при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без подтверждения дохода до 100 000 руб.;
  • льготный период на все операции, включая снятие наличных;
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • наличие cash back
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах
Дата актуализации
21.02.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта привилегий World Elite» в 29 городах России
16
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ОГРН
1027739056927
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба