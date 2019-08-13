Кредитные карты с льготным периодом в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Получить кредитные карты со льготным периодом в Азиатско-Тихоокеанском Банке можно в течение 1-2 дней. Для этого достаточно подать обращение в офисе организации или на сайте. После одобрения вам останется подписать договор, составленный компанией, и посетить отделение, чтобы взять пластиковый носитель.

Характерные черты ссуды

Подобный вид займа отличается от многих целевых и нецелевых предложений на большие суммы. В основном максимальный лимит составляет до 300 000 рублей. Иногда предоставляются более значительные суммы до 1 000 000.

Займ выдается на любые цели. Клиент может направить средства на решение срочных затруднений, отпуск, небольшие или крупные покупки. Компания не требует отчетов о приобретениях и не отслеживает поток денег.

Процентная ставка чаще всего выше, чем у иных видов ссуд. Она варьируется от 11 до 30 % в год. Дополнительные штрафы могут быть начислены в случае просрочки обязательных платежей. Выплачивать долг клиент должен ежемесячно равными частями. После погашения средства вновь доступны для трат.

Грейс-период или беспроцентный позволяет вносить ровно столько денег, сколько было потрачено без учета надбавки. Он составляет от 20 до 100 дней, реже до года или больше. Каждая организация имеет собственную систему расчета этого срока. В основном этот показатель зависит от первой покупки, каждой безналичной операции или отчетного периода. Не все банки учитывают снятие наличных, действия, совершаемые в терминалах, или перевод средств с помощью приложений.

Обслуживание счета платное. В среднем оно стоит до 1000 рублей в год. За снятие наличных снимается комиссия. В некоторых организация льготный период распространяется и на этот критерий. То есть, в течение оговоренного срока деньги в банкомате можно получить без дополнительных вычетов.

Что нужно для оформления?

Обращающийся должен соответствовать требованиям:

Возраст старше 18-21;

Наличие гражданства РФ и действующего паспорта;

Минимальный стаж работы — полгода;

Достаточный уровень заработка;

Отсутствие задолженностей или большой финансовой нагрузки (иных займов).

Для этого вида предложений требуется стандартный пакет документов, включающий паспорт, ИНН, трудовую книжку, СНИЛС. Не для всех фирм обязательно предоставлять официальную справку с работы 2-НДФЛ или по форме заведения. Клиент должен оставить свои контактные данные, а также телефоны поручителей. Компания связывается с ними в том случае, если не совершаются платежи. Вносить средства можно с помощью терминалов, салонов связи, банкоматов и касс, безналичным переводом.