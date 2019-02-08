Потребительский без обеспечения
Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- требуется подтверждение дохода
9 477 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 17,90 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
- без страхования
- личное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
основное место работы в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 100 000 рублей подтверждение дохода не требуется
-
справка по форме 2-НДФЛ
не менее чем за последние 4 месяца
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
при сумме кредита до 100 000 рублей подтверждение дохода не требуется
Документы
- пенсионное удостоверение
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
до 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от её суммы за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма на длительный срок
Минусы
- повышенная ставка при подаче заявки в офисе
Особые ограничения
- при сумме кредита до 100 000 рублей подтверждение дохода не требуется;
- для ИП и собственников бизнеса максимальная сумма кредита ограничена
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский без обеспечения» в 29 городах России
61 456
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба