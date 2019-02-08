до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,50 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 17,90 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию банка Страхование без страхования

личное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Требования к трудоустройству: основное место работы в регионе присутствия банка Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор при сумме кредита до 100 000 рублей подтверждение дохода не требуется справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком при сумме кредита до 100 000 рублей подтверждение дохода не требуется Документы пенсионное удостоверение

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 3 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от её суммы за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ терминалы Элекснет Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма на длительный срок Минусы повышенная ставка при подаче заявки в офисе Особые ограничения при сумме кредита до 100 000 рублей подтверждение дохода не требуется;

для ИП и собственников бизнеса максимальная сумма кредита ограничена Оставить заявку 9 477 заявок за 30 дней Дата актуализации: 08.02.2019 09:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.