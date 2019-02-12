Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

неустойка за просрочку внесения аннуитетного платежа либо его части (кроме последнего платежа) - 0,05% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки; за просрочку внесения последнего аннуитетного платежа и/или неисполнение требования банка о досрочном погашении всех денежных обязательств по кредитному договору - 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки