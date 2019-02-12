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На любые цели без обеспечения

Банк Финсервис, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 17,00 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +2 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • другие документы
    выписка по счету карты банка, на которую производится перечисление заработной платы
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
созаемщиком по кредиту может выступать супруг(-а)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка за просрочку внесения аннуитетного платежа либо его части (кроме последнего платежа) - 0,05% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки; за просрочку внесения последнего аннуитетного платежа и/или неисполнение требования банка о досрочном погашении всех денежных обязательств по кредитному договору - 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • не требуется регистрация в регионе присутствия банка
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 13:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 15 городах России
9 739
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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