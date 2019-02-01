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На неотложные нужды с обеспечением

Новобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,50 %
  • 10 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 19,50 %
  • 10 000 ... 3 000 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
при сумме кредита до 300 тыс. руб. - два поручителя; при сумме кредита свыше 300 тыс. руб - три поручителя
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
  • без страхования
    + 6 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    при залоге автомобиля
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 67 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 67 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
стаж на последнем месте не менее 1 года при сумме кредита свыше 150 тыс. руб; для ИП не менее 1 года (не менее 6 месяцев при условии, что предприниматель, для осуществления своей деятельности имеет в собственности торговые или производственные площади, либо грузовой автотранспорт или оборудование, либо имеются договора на реализацию продукции или оказание услуг)
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме 4-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
    копия и оригинал
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / возможность получения кредит без обеспечения;
  • без личного страхования;
  • возможность предоставления кредита ИП;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
  • небольшая сумма кредита без обеспечения;
  • рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 7 городах России
1 114
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Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
ОГРН
1025300002925
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великий Новгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(8162) 50-11-01

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