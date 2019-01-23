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Частным клиентам с обеспечением

Кубань Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,80%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,80 %
  • 500 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 11,99 %
  • 500 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
залог как альтернатива
на выбор
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
  • без страхования
    + 2,2-4,4 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    при наличии залога; КАСКО оформляется по решению банка
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
индивидуальные предприниматели должны осуществлять деятельность не менее 2-х лет
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка по зарплатному/пенсионному счету из банка
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
    копия и оригинал
  • трудовая книжка
    копия
  • трудовой договор
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • пенсионное удостоверение
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
по желанию заемщика возможно привлечение до 1 созаемщика, доход которых будет учитываться при расчете суммы кредита, созаемщиком может быть супруг/супруга
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 4 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • крупная сумма кредита;
  • срок действия кредитного решения - до 30 дней;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • требуется официальное подтверждение дохода
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.01.2019 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Частным клиентам» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
ОГРН
1022300003703
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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