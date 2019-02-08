Вход

Рефинансирование

Московский Кредитный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
  • есть комиссии
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
  • RUB
  • USD
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 15 лет
Максимальная
  • 25,00 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
1.75% от суммы кредита
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +3 п.п. без личного страхования
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
  • студенты / молодежь
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
регистрация работодателя — Москва, Московская область
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • второй документ на выбор: пенсионное удостоверение; социальная карта москвича; водительское удостоверение; пропуск / удостоверение с места трудовой занятости; служебное удостоверение сотрудника силового ведомства / военный билет / удостоверение личности военнослужащего; дипломатический паспорт / служебный паспорт / паспорт моряка; документы, подтверждающие наличие активов (правоустанавливающие документы на недвижимость, паспорт транспортного средства и т.д.);
  • заявление на полное досрочное погашение кредитных обязательств / справка о текущем состоянии кредита клиента в стороннем банке / копия кредитного договора по погашаемому кредиту / документ (свободная форма), по которому реквизиты и сведения о кредите предоставлены с соблюдением требований к документу
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
3 дня
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
заемщикам бесплатно выдается неименная банковская карта Visa
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 2 мес.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности; 10% от суммы аннуитетного платежа за каждый случай несоблюдения условия по обеспечению наличия денежных средств на счете за 10 дней до даты платежа (при выборе заемщиком данного условия)
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • салоны связи
магазины-салоны "Связной"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • без подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита ИП, собственниками бизнеса;
  • не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Минусы
  • комиссия за перевод суммы кредита в другой банк;
  • широкий диапазон ставок - непрозрачные условия по продукту;
  • повышенная ставка при отказе от услуги личного страхования
Особые ограничения
  • +2 п. п. при отказе от размещения средств на счете за 10 календарных дней до наступления даты платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 09:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 49 городах России
14 955
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 97
Банкоматы 500
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще