Валюта счета: RUB

USD Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 10,90 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 15 лет Максимальная 25,00 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 15 лет Минимальная 12,00 %

761 ... 45 677 $

6 мес. ... 15 лет Максимальная 39,00 %

761 ... 45 677 $

6 мес. ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная 1.75% от суммы кредита Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п.п. без личного страхования

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры

студенты / молодежь

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: регистрация работодателя — Москва, Московская область Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета второй документ на выбор: пенсионное удостоверение; социальная карта москвича; водительское удостоверение; пропуск / удостоверение с места трудовой занятости; служебное удостоверение сотрудника силового ведомства / военный билет / удостоверение личности военнослужащего; дипломатический паспорт / служебный паспорт / паспорт моряка; документы, подтверждающие наличие активов (правоустанавливающие документы на недвижимость, паспорт транспортного средства и т.д.);

заявление на полное досрочное погашение кредитных обязательств / справка о текущем состоянии кредита клиента в стороннем банке / копия кредитного договора по погашаемому кредиту / документ (свободная форма), по которому реквизиты и сведения о кредите предоставлены с соблюдением требований к документу Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) 3 дня Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта заемщикам бесплатно выдается неименная банковская карта Visa Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 2 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности; 10% от суммы аннуитетного платежа за каждый случай несоблюдения условия по обеспечению наличия денежных средств на счете за 10 дней до даты платежа (при выборе заемщиком данного условия) Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

салоны связи магазины-салоны "Связной" Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;

без подтверждения дохода;

возможность получения кредита ИП, собственниками бизнеса;

не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита Минусы комиссия за перевод суммы кредита в другой банк;

широкий диапазон ставок - непрозрачные условия по продукту;

повышенная ставка при отказе от услуги личного страхования Особые ограничения +2 п. п. при отказе от размещения средств на счете за 10 календарных дней до наступления даты платежа

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 08.02.2019 09:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.