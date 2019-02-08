Рефинансирование
Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
1 407 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
виды рефинансируемых кредитов – потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте, предоставленные заемщику иными кредитными организациями; валюта рефинансируемого кредита – рубли РФ, доллары США, евро; Максимальное количество рефинансируемых кредитов – 5 ; срок с даты предоставления рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев; срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3 месяцев; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту длительностью свыше 30 дней за весь срок действия кредита; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту за последние 6 месяцев погашения, текущей просроченной задолженности
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 150 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 15,50 %
- 150 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
не менее чем за последние 4 месяца
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
требуется справка по форме банка, запрос работодателю без предоставления документов невозможен
- справка по форме организации-работодателя
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
Документы
- служебное удостоверение / пропуск
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН; документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
до 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма на длительный срок
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- на рефинансирование кредитов сторонних банков
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 82 городах России
14 195
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба