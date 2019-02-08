Вход

Рефинансирование

Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
1 407 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
виды рефинансируемых кредитов – потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте, предоставленные заемщику иными кредитными организациями; валюта рефинансируемого кредита – рубли РФ, доллары США, евро; Максимальное количество рефинансируемых кредитов – 5 ; срок с даты предоставления рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев; срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3 месяцев; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту длительностью свыше 30 дней за весь срок действия кредита; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту за последние 6 месяцев погашения, текущей просроченной задолженности
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 150 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 15,50 %
  • 150 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    не менее чем за последние 4 месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    требуется справка по форме банка, запрос работодателю без предоставления документов невозможен
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
Документы
  • служебное удостоверение / пропуск
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН; документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
до 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма на длительный срок
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • на рефинансирование кредитов сторонних банков
Оставить заявку
1 407 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 08.02.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 82 городах России
14 195
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще