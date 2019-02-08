Цель кредита

рефинансирование

виды рефинансируемых кредитов – потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте, предоставленные заемщику иными кредитными организациями; валюта рефинансируемого кредита – рубли РФ, доллары США, евро; Максимальное количество рефинансируемых кредитов – 5 ; срок с даты предоставления рефинансируемого кредита – не менее 6 месяцев; срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3 месяцев; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту длительностью свыше 30 дней за весь срок действия кредита; отсутствие просроченной задолженности по каждому рефинансируемому кредиту за последние 6 месяцев погашения, текущей просроченной задолженности