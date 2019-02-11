до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование можно рефинансировать до 5 кредитов (потребительский, автокредит, ипотека, кредитная карта/овердрафт) Ставки 11,50 %

100 000 ... 2 000 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: не менее 12-ти месяцев для ИП и собственников бизнеса Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор полный перечень на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы полный перечень на сайте банка Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту

полный перечень документов уточняйте в банке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода;

без обеспечения;

не требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

крупная сумма кредита на длительный срок;

возможность рефинансировать до 5 кредитов;

предоставляется ИП;

срок действия кредитного решения - до 30 дней Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит на рефинансирование;

минимальный остаток задолженности по совокупности рефинансируемых кредитов – 100 тыс. руб.;

не менее 6 платежей по каждому рефинансируемому кредиту;

повышенная ставка для ИП и собственников бизнеса

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 09:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.