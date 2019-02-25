до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,99 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Максимальная 16,99 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2-6,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

другие документы заверенная выписка по счету с указанием назначения платежа Документы пенсионное удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет при сокращении срока кредитования частичное досрочное погашение допускается в сумме не менее 1000 руб. При уменьшении размера ежемесячного платежа частичное досрочное погашение кредита осуществляется без ограничения по сумме. Нарушение обязательств по кредиту 20% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований по обеспечению;

крупная сумма кредита;

предоставляется ИП и пенсионерам;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка Минусы высокая ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для клиентов с ПКИ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.