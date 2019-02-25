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Доверительный

Урал ФД, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,99%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,99 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 16,99 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2-6,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяцев
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
  • другие документы
    заверенная выписка по счету с указанием назначения платежа
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
при сокращении срока кредитования частичное досрочное погашение допускается в сумме не менее 1000 руб. При уменьшении размера ежемесячного платежа частичное досрочное погашение кредита осуществляется без ограничения по сумме.
Нарушение обязательств по кредиту
20% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований по обеспечению;
  • крупная сумма кредита;
  • предоставляется ИП и пенсионерам;
  • возможно подтвердить доход справкой по форме банка
Минусы
  • высокая ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит для клиентов с ПКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доверительный» в 9 городах России
368
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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