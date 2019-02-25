Доверительный
Урал ФД, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,99%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,99 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 16,99 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2-6,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
-
другие документы
заверенная выписка по счету с указанием назначения платежа
Документы
- пенсионное удостоверение
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
при сокращении срока кредитования частичное досрочное погашение допускается в сумме не менее 1000 руб. При уменьшении размера ежемесячного платежа частичное досрочное погашение кредита осуществляется без ограничения по сумме.
Нарушение обязательств по кредиту
20% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по обеспечению;
- крупная сумма кредита;
- предоставляется ИП и пенсионерам;
- возможно подтвердить доход справкой по форме банка
Минусы
- высокая ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для клиентов с ПКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доверительный» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
8 800 100-10-40 — единая справочная служба