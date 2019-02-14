до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование кредитов, выданных другими банками: нецелевой потребительский кредит, кредитная карта, целевой POS-кредит, автокредит Ставки Минимальная 9,90 %

50 000 ... 5 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 20,90 %

50 000 ... 5 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт оригинал

заявление-анкета второй документ на выбор (загранпаспорт, водительское удостоверение, СНИЛС) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка

магазин-партнер Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований по обеспечению;

длительный срок кредитования Особые ограничения срок обслуживания рефинансируемого кредита от 6 месяцев Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 16:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.