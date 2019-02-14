Рефинансирование
МТС Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
кредитов, выданных другими банками: нецелевой потребительский кредит, кредитная карта, целевой POS-кредит, автокредит
Ставки
Минимальная
- 9,90 %
- 50 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 20,90 %
- 50 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+4 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
-
паспорт
оригинал
- заявление-анкета
- второй документ на выбор (загранпаспорт, водительское удостоверение, СНИЛС)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
- магазин-партнер
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по обеспечению;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- срок обслуживания рефинансируемого кредита от 6 месяцев
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 60 городах России
5 586
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
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