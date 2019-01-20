Для пенсионеров и бюджетников с обеспечением
Примсоцбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,90 %
- 30 000 ... 5 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
1-го или 2-х
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- военнослужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
при сумме кредита свыше 300 тыс. руб.
-
справка по форме банка / запрос работодателю
при сумме кредита свыше 300 тыс. руб.
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
-
другие документы
выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев в стороннем банке (при сумме кредита свыше 300 тыс. руб.)
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- трудовой договор
- служебное удостоверение / пропуск
- пенсионное удостоверение
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(при сумме кредита до 500 000 рублей - в течение 50 минут; от 500 001 рублей - до 2-х дней)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- выдача кредита по паспорту при сумме кредита до 300 000 рублей;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- без страхования;
- возможность предоставления кредита без обеспечения
Минусы
- срок действия решения о выдаче кредита - 5 дней;
- невысокая ставка
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров, сотрудников силовых структур, сотрудников бюджетных учреждений
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для пенсионеров и бюджетников» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42