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Курс канадского доллара в Мурманске

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Мурманске на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Мурманска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Мурманска
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 10:37

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