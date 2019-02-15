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Курс канадского доллара в Петрозаводске

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Петрозаводске на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Петрозаводска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петрозаводска
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 11:08

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