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Курс швейцарского франка в Архангельске

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Архангельске на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Архангельска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Архангельска
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
64,60
Московский Кредитный Банк
70,60
Московский Кредитный Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 64,60 70,60 15.02.2019 13:44

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