Курс швейцарского франка в Благовещенскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Благовещенске на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Благовещенска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Благовещенска
|покупка
|продажа
|CHF
|
65,95
рублей за швейцарский франк
|
65,06
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|
67,24
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Банк
|CHF
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|65,06
|67,24
|15.02.2019 13:41
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