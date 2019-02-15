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Курс швейцарского франка в Благовещенске

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Благовещенске на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Благовещенска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Благовещенска
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
65,06
Азиатско-Тихоокеанский Банк
67,24
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Азиатско-Тихоокеанский Банк 65,06 67,24 15.02.2019 13:41

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