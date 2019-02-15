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Курс датской кроны в Ярославле

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Выгодный курс покупки/продажи датской кроны в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена датской кроны в банках Ярославля.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ярославля
покупка продажа
DKK
10,05
рублей за датская крона
5,10
Московский Кредитный Банк
40,10
Московский Кредитный Банк
Банк DKK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 5,10 40,10 15.02.2019 12:57

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