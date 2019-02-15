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Курс датской кроны в Воронеже

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Выгодный курс покупки/продажи датской кроны в Воронеже на сегодня. Найдите лучший курс обмена датской кроны в банках Воронежа.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Воронежа
покупка продажа
DKK
10,05
рублей за датская крона
5,10
Московский Кредитный Банк
40,10
Московский Кредитный Банк
Банк DKK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 5,10 40,10 15.02.2019 14:30

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