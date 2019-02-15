Курс датской кроны в Воронежеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи датской кроны в Воронеже на сегодня. Найдите лучший курс обмена датской кроны в банках Воронежа.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Воронежа
|покупка
|продажа
|DKK
|
10,05
рублей за датская крона
|
5,10
Московский Кредитный Банк
|
40,10
Московский Кредитный Банк
|Банк
|DKK
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|5,10
|40,10
|15.02.2019 14:30
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