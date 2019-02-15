Курс евро в Петрозаводскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Петрозаводске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Петрозаводска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Петрозаводска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|75,15
|75,50
|15.02.2019 11:16
|Московский Индустриальный Банк
|74,90
|75,90
|15.02.2019 11:12
|Росгосстрах Банк
|74,80
|76,00
|15.02.2019 11:16
|СКБ-Банк
|74,56
|76,04
|15.02.2019 11:12
|Московский Кредитный Банк
|74,50
|76,50
|15.02.2019 11:16
|Банк Уралсиб
|74,32
|76,37
|15.02.2019 11:11
|Банк «Возрождение»
|74,05
|76,95
|15.02.2019 11:18
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:15
|Россельхозбанк
|73,95
|76,55
|15.02.2019 11:14
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%