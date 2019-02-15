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Курс евро в Петрозаводске

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Петрозаводске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Петрозаводска.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петрозаводска
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Восточный Банк
75,50
Восточный Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 75,15 75,50 15.02.2019 11:16
Московский Индустриальный Банк 74,90 75,90 15.02.2019 11:12
Росгосстрах Банк 74,80 76,00 15.02.2019 11:16
СКБ-Банк 74,56 76,04 15.02.2019 11:12
Московский Кредитный Банк 74,50 76,50 15.02.2019 11:16
Банк Уралсиб 74,32 76,37 15.02.2019 11:11
Банк «Возрождение» 74,05 76,95 15.02.2019 11:18
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 11:15
Россельхозбанк 73,95 76,55 15.02.2019 11:14

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