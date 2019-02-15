Курс воны Республики Корея в Иркутскеизменить город
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Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Иркутска
|покупка
|продажа
|KRW
|
59,11
рублей за 1 000 вон Республики Корея
|
53,00
Солид Банк
|
59,20
Солид Банк
|Банк
|KRW
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|53,00
|59,20
|15.02.2019 14:50
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