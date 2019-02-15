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Курс воны Республики Корея в Иваново

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Выгодный курс покупки/продажи воны Республики Корея в Иваново на сегодня. Найдите лучший курс обмена воны Республики Корея в банках Иваново.

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KRW
59,11
рублей за 1 000 вон Республики Корея
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