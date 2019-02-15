Вход

Курс молдавского лея в Владимире

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Владимире на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Владимира.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Владимира
 
MDL
38,86
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Владимира
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах