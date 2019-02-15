Вход

Курс норвежской кроны в Черкесске

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Черкесске на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Черкесска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Черкесска
 
NOK
76,91
рублей за 10 норвежских крон
Нет данных о курсах обмена в банках Черкесска
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах