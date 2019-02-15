Курс норвежской кроны в Мурманскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Мурманске на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Мурманска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Мурманска
|покупка
|продажа
|NOK
|
76,91
рублей за 10 норвежских крон
|
74,90
Александровский
|
78,90
Александровский
|Банк
|NOK
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Александровский
|74,90
|78,90
|15.02.2019 10:37
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