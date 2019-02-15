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Курс норвежской кроны в Мурманске

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Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Мурманске на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Мурманска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Мурманска
покупка продажа
NOK
76,91
рублей за 10 норвежских крон
74,90
Александровский
78,90
Александровский
Банк NOK Время обновления
Покупка Продажа
Александровский 74,90 78,90 15.02.2019 10:37

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