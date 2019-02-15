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Курс доллара США в Нальчике

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Нальчике на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Нальчика.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Нальчика
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,74
Банк «ФК Открытие»
67,50
Московский Индустриальный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 13:22
Тексбанк 65,60 67,50 15.02.2019 13:21
Московский Индустриальный Банк 65,50 67,50 15.02.2019 13:25
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 13:19

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