Курс доллара США в Нальчикеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Нальчике на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Нальчика.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Нальчика
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,74
Банк «ФК Открытие»
|
67,50
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 13:22
|Тексбанк
|65,60
|67,50
|15.02.2019 13:21
|Московский Индустриальный Банк
|65,50
|67,50
|15.02.2019 13:25
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 13:19
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