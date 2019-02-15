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Курс доллара США в городе Нарьян-Мар

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в городе Нарьян-Мар на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Нарьян-Мара.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Нарьян-Мара
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,74
Банк «ФК Открытие»
67,55
Банк «ФК Открытие»
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 10:48

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