Курс доллара США в городе Нарьян-Маризменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в городе Нарьян-Мар на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Нарьян-Мара.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Нарьян-Мара
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,74
Банк «ФК Открытие»
|
67,55
Банк «ФК Открытие»
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 10:48
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