Курс доллара США в Петрозаводскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Петрозаводске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Петрозаводска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Петрозаводска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,55
|66,95
|15.02.2019 11:16
|Московский Индустриальный Банк
|66,30
|67,30
|15.02.2019 11:12
|Росгосстрах Банк
|66,20
|67,35
|15.02.2019 11:17
|СКБ-Банк
|66,01
|67,49
|15.02.2019 11:12
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|15.02.2019 11:16
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,80
|15.02.2019 11:11
|Россельхозбанк
|65,45
|68,05
|15.02.2019 11:13
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 11:15
|Банк «Возрождение»
|64,95
|67,85
|15.02.2019 11:10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года