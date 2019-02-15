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Курс доллара США в Петрозаводске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Петрозаводске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Петрозаводска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петрозаводска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 66,55 66,95 15.02.2019 11:16
Московский Индустриальный Банк 66,30 67,30 15.02.2019 11:12
Росгосстрах Банк 66,20 67,35 15.02.2019 11:17
СКБ-Банк 66,01 67,49 15.02.2019 11:12
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 15.02.2019 11:16
Банк Уралсиб 65,76 67,80 15.02.2019 11:11
Россельхозбанк 65,45 68,05 15.02.2019 11:13
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 11:15
Банк «Возрождение» 64,95 67,85 15.02.2019 11:10

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