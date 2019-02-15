Курс доллара США в Смоленскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Смоленске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Смоленска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Смоленска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,50
БайкалИнвестБанк
|
66,90
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БайкалИнвестБанк
|66,50
|67,00
|15.02.2019 15:51
|Восточный Банк
|66,45
|66,90
|15.02.2019 15:49
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 15:48
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|15.02.2019 15:52
|Россельхозбанк
|65,90
|67,60
|15.02.2019 15:49
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|15.02.2019 15:54
|Газэнергобанк
|65,30
|68,10
|15.02.2019 15:52
|Промсвязьбанк
|65,18
|68,18
|15.02.2019 15:50
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 15:53
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