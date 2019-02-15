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Курс доллара США в Смоленске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Смоленске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Смоленска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Смоленска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,50
БайкалИнвестБанк
66,90
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
БайкалИнвестБанк 66,50 67,00 15.02.2019 15:51
Восточный Банк 66,45 66,90 15.02.2019 15:49
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 15:48
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 15.02.2019 15:52
Россельхозбанк 65,90 67,60 15.02.2019 15:49
Банк Уралсиб 65,76 67,75 15.02.2019 15:54
Газэнергобанк 65,30 68,10 15.02.2019 15:52
Промсвязьбанк 65,18 68,18 15.02.2019 15:50
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 15:53

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