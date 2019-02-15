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Курс доллара США в Сыктывкаре

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Сыктывкаре на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Сыктывкара.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Сыктывкара
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,40
Таврический
67,00
Таврический
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Таврический 66,40 67,00 15.02.2019 11:52
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 11:58
Россельхозбанк 66,07 67,18 15.02.2019 12:00
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 15.02.2019 11:55
Промсвязьбанк 65,25 68,25 15.02.2019 11:53
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 11:53

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