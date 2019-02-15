Курсы валют в Владимиреизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Владимире. Лучшие курсы валют в банках Владимира на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владимира
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,50
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|
66,90
Восточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|
75,45
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Банк Реалист (бывш. МПБ)
|66,50
|66,95
|75,15
|75,65
|15.02.2019 14:17
|Восточный Банк
|66,45
|66,90
|75,15
|75,50
|15.02.2019 14:15
|Россельхозбанк
|66,20
|66,90
|74,75
|75,45
|15.02.2019 14:18
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|74,50
|76,50
|15.02.2019 14:16
|Московский Индустриальный Банк
|65,90
|67,25
|74,40
|76,10
|15.02.2019 14:21
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|74,60
|76,80
|15.02.2019 14:17
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|74,32
|76,38
|15.02.2019 14:18
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|73,67
|76,87
|15.02.2019 14:22
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:22
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