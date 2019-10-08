|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 6%
|0 - 690
|нет
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Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
|до 5,5%
|0
|нет
|
|
Visa Classic
Mastercard Mass
|нет
|690
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Транскапиталбанке — современный и функциональный способ оплаты услуг, совершения покупок в интернете и накопления средств. Такая форма счета абсолютно безопасна для каждого. В том числе для тех, кто опасается залезть в долги — это исключено. Распоряжаться можно только теми средствами, которые есть на карточке в данный момент. Предлагаем воспользоваться нашими услугами на сайте Banki.ru — подобрать подходящую программу и условия легко и быстро, буквально не вставая с любимого кресла.
Преимущества счета Master Card
Один из самых популярных способов избавиться от бумажных банкнот и мелочи в карманах и кошельках. Всего одна пластиковая карточка решает вопрос, к тому же, больше не придется подолгу пересчитывать монеты.
На нашем ресурсе вы можете найти подходящий вариант в короткие сроки при помощи умного фильтра. Благодаря специальному алгоритму перед вами появятся именно те позиции, которые будут наиболее привлекательными. Для этого необходимо задать параметры, которые приемлемы для пользователя.
Что предлагает наш сервис — Banki.ru
На сайте можно найти множество различных программ и условий от российских и коммерческих финансовых организаций. Это выгодный вариант для тех, у кого нет большого количества времени на поездки в филиалы и долгие ожидания в очередях. Что касается функционала сервиса — здесь все просто, достаточно перейти на главную страницу и перед вами появятся все разделы, которые интересуют клиентов в первую очередь.
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