Дебетовые карты MasterCard в Транскапиталбанке — современный и функциональный способ оплаты услуг, совершения покупок в интернете и накопления средств. Такая форма счета абсолютно безопасна для каждого. В том числе для тех, кто опасается залезть в долги — это исключено. Распоряжаться можно только теми средствами, которые есть на карточке в данный момент. Предлагаем воспользоваться нашими услугами на сайте Banki.ru — подобрать подходящую программу и условия легко и быстро, буквально не вставая с любимого кресла.

Преимущества счета Master Card

Один из самых популярных способов избавиться от бумажных банкнот и мелочи в карманах и кошельках. Всего одна пластиковая карточка решает вопрос, к тому же, больше не придется подолгу пересчитывать монеты.

Один из актуальных вариантов использования счета — покупки в интернете. Достаточно ввести номер карты или другие запрашиваемые данные. Не рекомендуем пользоваться неизвестными или непопулярными ресурсами — велика вероятность попасться на мошенников, особенно, если покупка дорогостоящая.

Счет можно использовать как вклад. Любая финансовая организация предлагает небольшой процент от имеющейся суммы — удобно.

Система безопасна в том случае, если с учреждением что-то случится. Всю сумму можно вернуть через 14 дней (но не более 1,4 миллиона рублей).

Оформление не занимает много времени и не требует большого пакета документов — достаточно обратиться в филиал. Если нужна зарплатная карта, то следует обратиться в бухгалтерию по месту работы. Из документов — нужен паспорт гражданина РФ.

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На сайте можно найти множество различных программ и условий от российских и коммерческих финансовых организаций. Это выгодный вариант для тех, у кого нет большого количества времени на поездки в филиалы и долгие ожидания в очередях. Что касается функционала сервиса — здесь все просто, достаточно перейти на главную страницу и перед вами появятся все разделы, которые интересуют клиентов в первую очередь.

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