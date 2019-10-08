Дебетовые карты MasterCard в Транскапиталбанке

Банк: Транскапиталбанк
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 690 нет
  • другое
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 до 5,5% 0 нет
  • другое
нет 690 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Транскапиталбанке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Транскапиталбанке — современный и функциональный способ оплаты услуг, совершения покупок в интернете и накопления средств. Такая форма счета абсолютно безопасна для каждого. В том числе для тех, кто опасается залезть в долги — это исключено. Распоряжаться можно только теми средствами, которые есть на карточке в данный момент. Предлагаем воспользоваться нашими услугами на сайте Banki.ru — подобрать подходящую программу и условия легко и быстро, буквально не вставая с любимого кресла.

Преимущества счета Master Card

Один из самых популярных способов избавиться от бумажных банкнот и мелочи в карманах и кошельках. Всего одна пластиковая карточка решает вопрос, к тому же, больше не придется подолгу пересчитывать монеты.

  • Один из актуальных вариантов использования счета — покупки в интернете. Достаточно ввести номер карты или другие запрашиваемые данные. Не рекомендуем пользоваться неизвестными или непопулярными ресурсами — велика вероятность попасться на мошенников, особенно, если покупка дорогостоящая.
  • Счет можно использовать как вклад. Любая финансовая организация предлагает небольшой процент от имеющейся суммы — удобно.
  • Система безопасна в том случае, если с учреждением что-то случится. Всю сумму можно вернуть через 14 дней (но не более 1,4 миллиона рублей).
  • Оформление не занимает много времени и не требует большого пакета документов — достаточно обратиться в филиал. Если нужна зарплатная карта, то следует обратиться в бухгалтерию по месту работы. Из документов — нужен паспорт гражданина РФ.

    • На нашем ресурсе вы можете найти подходящий вариант в короткие сроки при помощи умного фильтра. Благодаря специальному алгоритму перед вами появятся именно те позиции, которые будут наиболее привлекательными. Для этого необходимо задать параметры, которые приемлемы для пользователя.

    Что предлагает наш сервис — Banki.ru

    На сайте можно найти множество различных программ и условий от российских и коммерческих финансовых организаций. Это выгодный вариант для тех, у кого нет большого количества времени на поездки в филиалы и долгие ожидания в очередях. Что касается функционала сервиса — здесь все просто, достаточно перейти на главную страницу и перед вами появятся все разделы, которые интересуют клиентов в первую очередь.

    Чтобы узнать больше о материальном учреждении, в которое вы планируете обратиться, рекомендуем воспользоваться нашим разделом «Отзывы». Реальные пользователи делятся своим мнением о качестве услуг, программах и сотрудниках.

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