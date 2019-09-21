Дебетовые карты MasterCard в Росбанке

Банк: Росбанк
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 нет 0 - 2 987 до 10%
  • для путешествий
50 заявок
Mastercard World
 нет 599 - 2 987 есть
  • супермаркеты
Mastercard Standard
 нет 0 - 2 388 есть нет
Visa Classic
Мир Классическая
нет 0 нет нет
Mastercard World
 нет 599 - 2 987 нет
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Росбанке в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в Росбанке — комфортный способ для оплаты товаров и услуг. С такой карточки можно легко снять деньги в банкомате, привязать к действующему счету, на котором лежат собственные материальные средства. Благодаря услуге залезть в долг не получится — клиент может пользоваться только теми деньгами, которые лежат на счету. Однако траты можно ограничить, для этого необходимо обратиться к менеджеру финансовой организации. Мы — онлайн-маркет Banki.ru, предлагаем обратить внимание на наши предложения, которые поступают прямиком от филиалов коммерческих и российских организаций.

Удобство счета Master Card

Условия для оформления просты: нужно предоставить паспорт гражданина РФ. Возраст потребителя должен быть старше 18 лет. При выборе программы, рекомендуем воспользоваться умным фильтром. При помощи заданных опций система предлагает для вас наиболее привлекательные позиции.

О преимуществах системы можно узнать ниже:

  • безопасно. В жизни бывает всякое — финансовая организация закрывается, допустим. Однако вы не теряете средства, а через 14 дней имеете право их вернуть. Есть ограничение по размерам: до 1,4 миллиона;
  • бесплатное обслуживание. Большая часть программ подразумевает такой вариант. Учреждениям выгодно, если вы храните деньги на их счетах, а взамен они отменяют траты на обслуживание. Оплата может взиматься, если для клиента создается привилегированный счет;
  • счет как вклад — это удобно. Обратите внимание на программу, какой процент от остатка она сохраняет на балансе. Выходит, что вы можете накопить сумму и потратить в любое время;
  • оформить быстро и просто — в любом финансовом учреждении, которое вам понравится. Если оформляете карточку, чтобы получать на нее зарплату, следует обратиться в бухгалтерию.

    • Чтобы не тратить большие суммы, может установить лимит на операции. Для активации услуги нужно обратиться к сотруднику филиала.

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