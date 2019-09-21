|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|нет
|0 - 2 987
|до 10%
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50 заявок
|нет
|599 - 2 987
|есть
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Mastercard Standard
|нет
|0 - 2 388
|есть
|нет
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Visa Classic
|нет
|0
|нет
|нет
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Mastercard World
|нет
|599 - 2 987
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Росбанке — комфортный способ для оплаты товаров и услуг. С такой карточки можно легко снять деньги в банкомате, привязать к действующему счету, на котором лежат собственные материальные средства. Благодаря услуге залезть в долг не получится — клиент может пользоваться только теми деньгами, которые лежат на счету. Однако траты можно ограничить, для этого необходимо обратиться к менеджеру финансовой организации. Мы — онлайн-маркет Banki.ru, предлагаем обратить внимание на наши предложения, которые поступают прямиком от филиалов коммерческих и российских организаций.
Удобство счета Master Card
Условия для оформления просты: нужно предоставить паспорт гражданина РФ. Возраст потребителя должен быть старше 18 лет. При выборе программы, рекомендуем воспользоваться умным фильтром. При помощи заданных опций система предлагает для вас наиболее привлекательные позиции.
О преимуществах системы можно узнать ниже:
Чтобы не тратить большие суммы, может установить лимит на операции. Для активации услуги нужно обратиться к сотруднику филиала.
Удобные сервисы на Banki.ru
Популярный способ коммуникации — раздел «Отзывы». Любой пользователь может узнать подробнее о месте, куда планирует обратиться. Зачастую это полезно — можно сразу отсеять неподходящие варианты и оставить те, которые однозначно подходят. За правдивостью мнений мы тщательно следим — на нашем ресурсе отзывы только от реальных людей.