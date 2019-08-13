|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 9,1%
|0 - 8 388
|до 10%
|нет
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18 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Локо-Банке — это правильное решение для тех, кто идет в ногу с современным миром. В большинстве мест на Земле найдётся терминал, что позволяет рассчитываться за продукты быстро, безопасно и даже с выгодой и без долгих пересчетов бумажных денег и монет. Многие финансовые организации предлагают бонусы и кэш-бек.
Они созданы для тех, кто хотел бы избавиться от большого количество бумажных денег в карманах или кошельке. Сейчас — это современный и быстрый способ оплаты услуг, покупки одежды или вещей обихода. Система обладает важным и полезным преимуществом — полное отсутствие возможности задолжать. Согласитесь, это особенно важно в том случае, если предстоит множество покупок, а вы точно не знаете, сколько придется потратить.
Преимущества и условия для клиентов Master Card
Пластиковая карточка в современном мире — это скорость, простота и удобство. Она подходит для расчёта в любой стране. А условия оформления максимально просты — клиент должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Зачастую другие документы не нужны, но рекомендуем уточнить в филиале, в который планируется обращение.
Приятные особенности счета от Master Card:
Чтобы ограничить траты, можно поставить специальный лимит. Для активации услуги следует обратиться в филиал.
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