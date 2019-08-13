Россия
Вход
Поиск

Дебетовые карты MasterCard в Локо-Банке

Банк: Локо-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 9,1% 0 - 8 388 до 10% нет
18 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в Локо-Банке в городах:

Подробнее

Дебетовые карты MasterCard в Локо-Банке — это правильное решение для тех, кто идет в ногу с современным миром. В большинстве мест на Земле найдётся терминал, что позволяет рассчитываться за продукты быстро, безопасно и даже с выгодой и без долгих пересчетов бумажных денег и монет. Многие финансовые организации предлагают бонусы и кэш-бек.

Они созданы для тех, кто хотел бы избавиться от большого количество бумажных денег в карманах или кошельке. Сейчас — это современный и быстрый способ оплаты услуг, покупки одежды или вещей обихода. Система обладает важным и полезным преимуществом — полное отсутствие возможности задолжать. Согласитесь, это особенно важно в том случае, если предстоит множество покупок, а вы точно не знаете, сколько придется потратить.

Преимущества и условия для клиентов Master Card

Пластиковая карточка в современном мире — это скорость, простота и удобство. Она подходит для расчёта в любой стране. А условия оформления максимально просты — клиент должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Зачастую другие документы не нужны, но рекомендуем уточнить в филиале, в который планируется обращение.

Приятные особенности счета от Master Card:

  • с помощью карточки можно оплачивать покупки в магазинах, билеты в кино, обеды в ресторанах и другое. У многих организаций есть программа лояльности для клиентов — скидки и другие привилегии;
  • владельцы получают процент на ежемесячный остаток средств;
  • они применяются для зачисления зарплатных денег, в том числе, если вы работаете удаленно;
  • отличный вариант для путешественников — средства будут сохранены и в безопасности. Снимать деньги можно в разных странах с небольшой комиссией. Если счет опустел — можно попросить родственников перечислить на карточку.

    • Чтобы ограничить траты, можно поставить специальный лимит. Для активации услуги следует обратиться в филиал.

    Banki.ru — удобный и простой онлайн-маркет

    Мы предлагаем множество программ и условий для потребителей с совершенно разными нуждами. На ресурсе можно воспользоваться специальным фильтром — достаточно просто задать актуальные параметры, а система сама покажет все подходящие варианты, а другие — скроет.

    В качестве дополнительного средства коммуникации предлагаем воспользоваться разделом «Отзывы». Люди регулярно делятся мнением об опыте использования услуг финансовых организаций. Мы следим за тем, чтобы все отзывы были написаны реальными потребителями.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ