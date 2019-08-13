Дебетовые карты MasterCard в Локо-Банке — это правильное решение для тех, кто идет в ногу с современным миром. В большинстве мест на Земле найдётся терминал, что позволяет рассчитываться за продукты быстро, безопасно и даже с выгодой и без долгих пересчетов бумажных денег и монет. Многие финансовые организации предлагают бонусы и кэш-бек.

Они созданы для тех, кто хотел бы избавиться от большого количество бумажных денег в карманах или кошельке. Сейчас — это современный и быстрый способ оплаты услуг, покупки одежды или вещей обихода. Система обладает важным и полезным преимуществом — полное отсутствие возможности задолжать. Согласитесь, это особенно важно в том случае, если предстоит множество покупок, а вы точно не знаете, сколько придется потратить.

Преимущества и условия для клиентов Master Card

Пластиковая карточка в современном мире — это скорость, простота и удобство. Она подходит для расчёта в любой стране. А условия оформления максимально просты — клиент должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Зачастую другие документы не нужны, но рекомендуем уточнить в филиале, в который планируется обращение.

Приятные особенности счета от Master Card:

с помощью карточки можно оплачивать покупки в магазинах, билеты в кино, обеды в ресторанах и другое. У многих организаций есть программа лояльности для клиентов — скидки и другие привилегии;

владельцы получают процент на ежемесячный остаток средств;

они применяются для зачисления зарплатных денег, в том числе, если вы работаете удаленно;

отличный вариант для путешественников — средства будут сохранены и в безопасности. Снимать деньги можно в разных странах с небольшой комиссией. Если счет опустел — можно попросить родственников перечислить на карточку.

Чтобы ограничить траты, можно поставить специальный лимит. Для активации услуги следует обратиться в филиал.

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