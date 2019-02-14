Умножай. Особый
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
112 770 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1098 дней
|от 1 500 000 ₽
|5,9
|6,25
|6,3
|7,5
|6,9
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1098 дней
|от 150 000 $
|0,45
|2,05
|2,8
|2,9
|2,95
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 545 дней
|от 546 до 1098 дней
|от 150 000 €
|0,1
|0,3
|0,4
|0,45
|0,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- 0,3 п.п. в рублях,+ 0,05 п.п. в долларах/евро для держателей международных банковских карт Mastercard World Black Edition
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умножай. Особый» в 34 городах России
7 642
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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