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Умножай. Особый

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
112 770
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1098 дней
от 1 500 000 ₽ 5,9 6,25 6,3 7,5 6,9
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1098 дней
от 150 000 $ 0,45 2,05 2,8 2,9 2,95
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 545 дней от 546 до 1098 дней
от 150 000 € 0,1 0,3 0,4 0,45 0,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • 0,3 п.п. в рублях,+ 0,05 п.п. в долларах/евро для держателей международных банковских карт Mastercard World Black Edition
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умножай. Особый» в 34 городах России
7 642
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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