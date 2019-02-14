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Пенсионный

Кошелев-Банк,

Кошелев-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
150
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 7,25 7,5
370 дней 730 дней
от 50 $ 2,75 3
370 дней 730 дней
от 50 € 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • для открытия вклада пенсионное удостоверение не требуется
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 6 городах России
10 675
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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