Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Особые условия для открытия вклада пенсионное удостоверение не требуется Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 22.01.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.