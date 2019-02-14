Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей;

не позднее 60 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов на 91 день - по ставке "до востребования";

для вкладов на 181 день - при нахождении средств на счете 100-180 дней по ставке - 2% годовых;

для вкладов на 367 дней - при нахождении средств на счете 200-366 дней по ставке - 3% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 14:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.