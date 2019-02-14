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Пенсионный капитал

Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
5 639
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 1 000 ₽ 5,3
от 30 000 ₽ 5,4
от 100 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию вкладчика выпускается банковская карта Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 48 городах России
8 242
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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Накопительный 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в интернет-банке) 6,3 10 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,3 500 000 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Умные деньги 6 1 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
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