Срочный на 180 дней
Вакобанк,
Вакобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
273 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в первые 90 дней хранения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 180 дней» в 1 городе России
2 958
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Вакобанк»
- Адрес
- 182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великие Луки
- Телефоны
-
(81153) 5-20-38
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