Вход

Срочный на 180 дней

Вакобанк,

Вакобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
273
Ставка
5,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 10 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в первые 90 дней хранения вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 180 дней» в 1 городе России
2 958
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Вакобанк»
Адрес
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великие Луки
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(81153) 5-20-38

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный Пенсионный 5,75 100 ₽ Посмотреть
Срочный на 370 дней 5 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный на 91 день 4,5 10 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный 4 100 ₽ Посмотреть
Социальный 3 100 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще